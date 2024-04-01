Загадочные облака заметили в небе над российским городом

ИГУ: редкие многослойные облака наблюдали жители Иркутска утром 1 апреля

В небе над Иркутском заметили загадочные облака, напоминающие штормовое море. Фотографии редкого явления появились в социальных сетях и вызвали восхищение интернет-пользователей. Природу возникновения таких облаков объяснила заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) Инна Латышева.

Необычное явление в российском городе можно было увидеть 1 апреля около 7:30 утра. На протяжении 10 минут многослойные. облака несколько раз меняли окраску и рисунок и, в конце концов, рассеялись под влиянием ветра. По словам Латышевой, жители Иркутска стали свидетелями редкого сочетания двух видов облаков: кучево-дождевых и волнисто-бугристых.

«Наблюдая такие облака, вы словно смотрите на неспокойное море — разная степень освещенности и водности облака создают сильный зрительный эффект. Поэтому облака выглядят, как устрашающе-завораживающие и способны впечатлить даже опытных наблюдателей метеорологических станций», — заявила она.

Специалист пояснила, что подобные облака встречаются редко, поскольку для их образования необходимы несколько факторов: большое количество кинетической энергии, а также накопленное в потенциале тепло. Первое условие оказалось обеспечено благодаря смещению холодного атмосферного фронта, а второе — повышенной температуре воздуха в марте в Иркутске.

Латышева добавила, что в регионе все чаще можно заметить подобные облака. Это говорит о том, что атмосфера все больше проявляет неустойчивость. Она также отметила, что данного явления не стоит бояться, оно живет недолго в условиях сильного ветра. Единственное неудобство оно может доставить авиации, поскольку пролет в таких облаках может сопровождаться сильной турбулентностью, обледенением и рядом других проблем.

Ранее жителям европейской части России назвали даты, когда в небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление. Речь идет о метеорном потоке Лириды, его пик прогнозируется на 22 апреля, а активность составит около 18 метеоров в час. Наблюдать явление можно будет в течение нескольких дней — с 16 по 25 апреля.