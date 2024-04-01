В России отреагировали на заявление Армении о партнерстве с США и ЕС

Сенатор Карасин: Армения становится объектом политического розыгрыша США и ЕС

Россия внимательно относится ко всем заявлениям Армении, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о партнерстве с США и Европейским союзом (ЕС).

«Я склонен полагать, что Армения становится объектом геополитического розыгрыша со стороны Соединенных Штатов и Запада в широком смысле этого слова в контексте противостояния с Россией. Это очень опасно и может нанести, кстати говоря, вполне конкретный ущерб не только связям Еревана и Москвы, но и влиянию, перспективам Армении в региональных и мировых делах. Не понимать этого — очень опасное заблуждение», — заявил Карасин.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что страна выбрала путь демократии, поэтому она стремится укреплять соответствующие институты. Он добавил, что США и Европейский союз — основные партнеры Еревана.

По словам дипломата, Армения укрепляет экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. При этом он указал, что не считает подобную политику принципиальным поворотом. Мирзоян отметил, что Армения развивается по демократическому пути и видит на Западе хороших партнеров.