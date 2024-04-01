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09:31, 1 апреля 2024Из жизни

Желание полакомиться попкорном принесло женщине 2,7 миллиона рублей

В США женщина спонтанно купила лотерейный билет и выиграла 29,3 тысячи долларов

Фото: Corina Rainer / Unsplash

Жительница США спонтанно приобрела лотерейный билет и сорвала куш. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Женщина из штата Мэриленд купила билет на заправке, куда приехала за карамельным попкорном. Американка долгое время не могла найти сладкую закуску, поэтому обратилась за помощью к владельцу заправки. Пока тот искал попкорн на прилавках, женщина решила принять участие в виртуальных скачках. Она купила лотерейный билет и сделала свою ставку.

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Позже к ней вернулся владелец заправки. Он заявил, что так и не нашел попкорн, и женщина поехала домой. Спустя время она проверила результаты скачек и пришла к выводу, что ничего не выиграла. Американка отправила фотографию билета сыну, и тот перепроверил результаты. Внезапно он обнаружил, что его мать стала победительницей. Желание полакомиться попкорном принесло ей 29,3 тысячи долларов (2,7 миллиона рублей).

Американка обрадовалась внезапному выигрышу и заявила, что планирует потратить часть денег на предстоящие свадьбы двух детей.

Ранее сообщалось, что в США мужчина выиграл в лотерею один миллион долларов благодаря тому, что проголодался. Он проезжал мимо кафе, торгующего хот-догами на одной из заправочных станций, и решил подкрепиться.

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      Алиса Удовик
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