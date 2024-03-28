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14:50, 28 марта 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 92 миллиона рублей благодаря голоду

Мужчина из США выиграл 1 миллион долларов благодаря хот-догу

Фото: Unsplash

В США мужчина выиграл в лотерею один миллион долларов (92,5 миллиона рублей) благодаря тому, что проголодался. Об этом сообщает сайт North Carolina Education Lottery.

Франклин Брейси из города Линкольнтон, штат Северная Каролина, купил счастливый билет вечером в пятницу, 22 марта. Мужчина проезжал мимо кафе, торгующего хот-догами на одной из заправочных станций, и решил подкрепиться. Вместе с едой он решил купить билет розыгрыша 50X The Cash за 10 долларов (924 рубля).

Брейси сел в машину, стер защитную полосу на билете и узнал, что разбогател на миллион. «Я был просто в шоке. Проверил билет в машине, и первая мысль была: "Да не может быть"», — поделился приятными воспоминаниями американец. Он также сказал, что ранее не выигрывал в лотерею больше 100 долларов.

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Брейси решил забрать выигрыш сразу и получил 600 тысяч долларов (55,5 миллиона рублей). Чтобы получить полную сумму, Брейси должен был согласиться на ежегодные выплаты по 50 тысяч долларов на протяжении 20 лет. Мужчина добавил, что собирается инвестировать свалившиеся на него деньги.

Ранее сообщалось, что соседи жителя США, который выиграл в лотерею Powerball 1,76 миллиарда долларов (более 162 миллиардов рублей), испугались за его безопасность. В конце марта выяснилось, что счастливым обладателем второго по размерам джекпота в истории лотерей стал 65-летний Теодорус «Тео» Страйк, который проживает в небольшом поселке Фрейзер-Парк, штат Калифорния.

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      Никита Савин
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