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09:51, 27 марта 2024Из жизни

Соседи выигравшего 1,76 миллиарда долларов мужчины испугались за него

В США сосед выигравшего $1,76 миллиарда мужчины испугался за его безопасность

Кадр: The Sun

Соседи жителя США, который выиграл в лотерею Powerball 1,76 миллиарда долларов (более 162 миллиардов рублей), испугались за его безопасность. Об этом сообщает The U.S. Sun.

В конце марта выяснилось, что счастливым обладателем второго по размерам джекпота в истории лотерей стал 65-летний Теодорус «Тео» Страйк, который проживает в небольшом поселке Фрейзер-Парк, штат Калифорния. Как считается, мужчина купил счастливый билет в местном супермаркете.

Соседи победителя рассказали, что уже несколько дней не видели его дома, хотя две его машины и небольшая лодка стоят во дворе. Они рассказали, что у Страйка есть семья в Сан-Диего и, скорее всего, сейчас он проводит время с родными. «Мы следим за округой, но беспокоимся о сомнительных людях, которые могут замышлять что-то нехорошее. Я боюсь, что кто-нибудь наденет ему на голову мешок, бросит в фургон и увезет куда-нибудь или что-то подобное», — рассказал сосед Страйка Кевин Вотен.

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Он также понадеялся, что новоявленный миллиардер установит охранную систему получше и останется жить во Фрейзер-Парке, так как очень хороший сосед, у которого со всеми добрые отношения. «Я надеюсь, что он не станет переезжать. Почему? Он счастлив здесь, подальше от больших городов. Здесь все тихо и спокойно. Он катается на горном велосипеде, ловит рыбу и наслаждается пенсией», — сказал Вотен.

Известно, что Страйк родился на Гавайских островах, у него есть сын и внуки в Сан-Диего. Также сообщается, что перед выигрышем у Страйка были серьезные проблемы с деньгами и ему пришлось перезаложить дом, который он купил в 2010 году в ипотеку за 86,7 тысячи долларов (восемь миллионов рублей). В январе он закрыл ипотеку.

Крупнейший лотерейный джекпот в истории сорвал другой житель Калифорнии — Эдвин Кастро. В ноябре 2022 года он выиграл рекордные 2,04 миллиарда долларов.

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      Никита Савин
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