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11:01, 1 апреля 2024Культура

Жители США возмутились ценами билетов на выступление Орбакайте

Проживающие в США россияне возмутились ценами билетов на выступление Орбакайте

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Проживающие в США россияне возмутились стоимостью билетов на выступление певицы Кристины Орбакайте. Об этом пишет KP.RU.

Мероприятие с участием артистки должно пройти в баре Level в Нью-Йорке, который отмечает годовщину со дня открытия. Стоимость билетов на выступление Орбакайте там составила от 350 до 450 долларов (около 33-42 тысячи рублей). Отмечается, что это сумма без налогов и обязательных чаевых официантам.

При этом уточняется, что большинство гостей бара бронировали столики до того, как стало известно о «специальной гостье». «Отменил бронирование из-за вашего "сюрприза", не думаю, что такой "сюрприз" — это правильно», «А губа не треснет?», «Ценник у нее нехилый», — заявили посетители заведения.

Ранее Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России. Артистка планирует выступить в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке. Шоу пройдут с 18 по 28 сентября.

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      Варвара Кошечкина
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