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19:06, 1 апреля 2024Силовые структуры

Замначальника московского управления МЧС осудили на 2,5 года за взятки

Суд приговорил к 2,5 года замглавы ГУ МЧС Москвы Зотова за взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей заместителя главы столичного управления МЧС Сергея Зотова за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Москве.

Зотов признан виновным в пяти эпизодах получения взятки и двух эпизодах дачи взятки. Его отправят отбывать наказание в колонию общего режима.

Зотов, также занимающий пост главного государственного инспектора по маломерным судам Москвы, совместно с руководителем инспекторского участка №3 центра инспекции по маломерным судам управления МЧС по Московской области, неоднократно на протяжении 2022 года получал денежное вознаграждение через посредников. За взятки они регистрировали маломерные суда и выдавали удостоверения на право управления ими.

Второй фигурант дела также получил обвинительный приговор.

Зотова задержали сотрудники ФСБ в декабре 2022 года.

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