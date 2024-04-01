Звезда «Дома-2» сравнила внешность на фото до и после похудения

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук сравнила свою внешность на фото до и после похудения. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя блогерша показала архивный кадр, где позировала в черном пиджаке с уложенными в высокий хвост волосами и с массивными серьгами-подвесками. При этом ее лицо имело округлые черты.

Знаменитость продемонстрировала снимок, сделанный после похудения. На нем она предстала в сером топе в рубчик с убранными в хвост волосами. Заметно, что, овал ее лица приобрел более четкие очертания. «Посмотрите, как лишний вес превращает лицо в заплывшее», — подписала Пинчук публикацию.

В марте Пинчук показала фигуру через три месяца после родов и раскрыла свой вес.