Звезда «Дома-2» показала фигуру через три месяца после родов и раскрыла свой вес

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук показала фигуру через три месяца после родов и раскрыла свой вес. Соответствующие кадры она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя звезда разместила снимки, на которых она запечатлена сразу после родов и спустя несколько месяцев. Она рассказала, что несмотря на то, что ей запрещены физические нагрузки, женщина смогла сбросить 12 килограммов.

При этом знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру в белом топе на широких бретелях и велосипедках лилового оттенка. Пинчук уточнила, что добиться таких результатов она смогла с помощью диеты.

В феврале оказавшаяся от еды звезда «Дома-2» поделилась опытом. По словам инфлюэнсера, третий день голодовки оказался самым тяжелым. Поскольку организм находится в стрессе, у Африкантовой возникла тревожность.