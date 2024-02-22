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15:17, 22 февраля 2024Ценности

Отказавшаяся от еды звезда «Дома-2» поделилась опытом

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова: третий день голодовки — самый тяжелый

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова, которая на неделю отказалась от еды, поделилась своими ощущениями на третий день голодовки. Публикация на эту тему появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость отправилась вместе с родителями в специализированную клинику и поделилась своим опытом. По словам инфлюэнсера, третий день голодовки оказался самым тяжелым. Поскольку организм находится в стрессе, у Африкантовой возникла тревожность.

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Кроме того, врачи предупредили блогершу, что у нее может появиться температура и сильная усталость. По этой причине семья вышла на прогулку, пытаясь отвлечься от подобных симптомов.

В ноябре 2022 года Марина Африкантова назвала стоимость своего съемного жилья в Дубае. По словам телезвезды, аренда жилья обходится в 250 тысяч рублей в месяц. Локацию, в которой она выбрала квартиру, телезвезда не раскрыла.

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      Карина Черных
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