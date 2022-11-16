Звезда «Дома-2» назвала стоимость своего съемного жилья в Дубае

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова арендовала жилье в Дубае за 250 тысяч рублей в месяц

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова арендовала в Дубае (ОАЭ) вместе с мужем Романом Капаклы роскошные апартаменты. Стоимость своего жилья в зарубежном мегаполисе бывшая участница популярного телепроекта назвала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша переехала в Дубай неделю назад, и сначала они с мужем жили в отеле. Позже супруги решили арендовать квартиру-студию с хорошим ремонтом. По словам Африкантовой, аренда такого жилья обходится в 250 тысяч рублей в месяц. Локацию, в которой они с мужем выбрали квартиру, телезвезда не раскрыла.

Африкантова отметила, что переезд был запланированным — она успела взять с собой все необходимые вещи. Однако пожаловалась, что в аэропорту пришлось платить за перевес, так как масса багажа достигла более чем 50 килограммов. Девушка добавила, что они с супругом задумались о приобретении собственного жилья в Дубае — для этого они уже встречались с риелтором.

Ранее звезда «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала о переезде от матери в собственную квартиру. Новое жилье участницы реалити-шоу находится в центре Москвы, окна выходят на небоскребы международного делового центра «Москва-Сити».

