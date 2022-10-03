Звезда «Дома-2» рассказала о переезде от матери

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала о переезде от матери в новую квартиру

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала о том, что вместе с сыновьями переехала от своей матери в новую квартиру. Соответствующей новостью она поделилась в своем Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Новая квартира звезды «Дома-2» расположена в центре Москвы, из окон открывается вид на небоскребы международного делового центра «Москва-Сити». На опубликованной ею фотографии можно увидеть интерьер спальни, оформленный в пастельных тонах.

«Я переехала. Да, с этого дня я официально живу не с мамой. Мы с сыночками переехали в другую квартиру, в центр Москвы, с видом на Сити. А мамочка, наконец, сможет пожить в своей квартире, заниматься собой и ждать приезда своих родителей», — сообщила подписчикам блогер. Среди других плюсов она выделила удобное расположение жилья — после переезда отпала необходимость добираться 1,5 часа до Москвы и тратить много денег на такси.

Рапунцель призналась подписчикам, что переезд от матери был необходим, однако подобные перемены оказались для нее трудными и волнительными. Она добавила, что уже почти разобрала все вещи на новом месте.

В мае Алена Рапунцель показала московскую квартиру своей матери после ремонта. Блогер продемонстрировала две спальни, две ванные и просторную кухню. На видео, опубликованных звездой «Дома-2» в личном блоге, можно увидеть, что помещения оформлены в светлых тонах.