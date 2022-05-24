Звезда «Дома-2» показала квартиру в Москве после ремонта

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала квартиру в Москве после ремонта

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель впервые показала московскую квартиру своей матери после ремонта. Она опубликовала видео с интерьером жилья в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Рапунцель продемонстрировала две спальни, две ванные и просторную кухню. Помещения оформлены в светлых тонах. Полностью закончены на данный момент только спальни, работы в санузлах и кухне продолжаются. По словам телезвезды, одну из ванных переделают в гардеробную, а кухню оформят в стиле студии.

«Мы не так много вложились в ремонт, по московским ценам», — поделилась Рапунцель. Она приобрела жилье около года назад. Квартира стала первой недвижимостью в столице, которой владеет телезвезда.

Ранее в мае ведущая «Дома-2» и певица Ольга Орлова показала свой новый загородный дом. В особняке продолжаются ремонтные работы. По словам артистки, жилье будет полностью готово через 6–10 месяцев. В доме уже сделано панорамное остекление, у него будет несколько террас.