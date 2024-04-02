Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:24, 2 апреля 2024Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном купальнике

Супермодель Жизель Бюндхен показала фигуру в купальнике для журнала Pop Magazine

Фото: @gisele

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен приняла участие в съемке для журнала Pop Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 43-летняя манекенщица показала подтянутую фигуру в купальнике с леопардовым принтом и глубоким вырезом под грудью. При этом видно, что части изделия соединены золотистой цепью. Для создания образа знаменитость надела открытые туфли в тон купальника.

Поклонники оценили фотосессию кумира в комментариях под постом, который набрал более 316 тысяч лайков. «Как всегда великолепна», «Это бесподобно и неповторимо», «Идеальные снимки», «Королева», «Шикарная женщина», — писали они.

В марте Жизель Бюндхен рассказала, что поборола депрессию с помощью специальной диеты. По ее словам, когда ей было чуть больше 20 лет, она страдала от панических атак. Знаменитость призналась, что проходила лечение у разных специалистов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?

      Женщина отравила беременную коллегу в попытке помешать ей уйти в декрет

      СКР расследует преступления ВСУ против жителей трех регионов России

      Москвичи лишились снега раньше срока

      Объяснена аномально жаркая погода

      Врач раскрыла доступные каждому способы сохранить молодость

      43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном купальнике

      Слепаков избавился от последнего бизнеса в России

      В Абхазии потерпел крушение вертолет Минобороны

      В России связали удары по Татарстану с годовщиной смерти Татарского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше