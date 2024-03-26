Жизель Бюндхен вылечились от депрессии с помощью диеты

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала, что поборола депрессию с помощью специальной диеты. Соответствующее интервью опубликовано на YouTube-канале программы The View.

По словам 43-летней манекенщицы, когда ей было чуть больше 20 лет, она страдала от панических атак. «Я понятия не имела, что это связано с моим образом жизни, а еда была его важной частью», — отметила звезда.

Знаменитость призналась, что в течение полутора лет проходила лечение у разных специалистов. При этом однажды врач ей заявил, что внезапные приступы паники возникают из-за вредных привычек. Вдобавок Бюндхен уточнила, что регулярно пила кофе, курила и беспорядочно питалась.

«Все изменилось. Я стала другим человеком: начала практиковать медитацию, заниматься йогой, работать с дыханием. Это было долгое путешествие. Теперь для меня еда — это лекарство», — подытожила модель.

Ранее в марте папарацци сняли Жизель Бюндхен без косметики.