Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:42, 26 марта 2024Ценности

Жизель Бюндхен вылечились от депрессии с помощью диеты

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала, что поборола депрессию с помощью специальной диеты. Соответствующее интервью опубликовано на YouTube-канале программы The View.

По словам 43-летней манекенщицы, когда ей было чуть больше 20 лет, она страдала от панических атак. «Я понятия не имела, что это связано с моим образом жизни, а еда была его важной частью», — отметила звезда.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Знаменитость призналась, что в течение полутора лет проходила лечение у разных специалистов. При этом однажды врач ей заявил, что внезапные приступы паники возникают из-за вредных привычек. Вдобавок Бюндхен уточнила, что регулярно пила кофе, курила и беспорядочно питалась.

«Все изменилось. Я стала другим человеком: начала практиковать медитацию, заниматься йогой, работать с дыханием. Это было долгое путешествие. Теперь для меня еда — это лекарство», — подытожила модель.

Ранее в марте папарацци сняли Жизель Бюндхен без косметики.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе» детей

      Невеста решила похвастаться богатством и вышла замуж в наряде из денег

      Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

      Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

      Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

      В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

      Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

      Энергокомпанию Украины обвинили в раскрытии реального ущерба от ударов ВС России

      Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше