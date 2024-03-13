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18:45, 13 марта 2024Ценности

Папарацци сняли 43-летнюю Жизель Бюндхен без косметики

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен попала в объективы папарацци с естественной внешностью без косметики. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

43-летнюю манекенщицу заметили в Майами, когда она шла в тренажерный зал. На размещенных кадрах звезда предстала в облегающих серых лосинах, бежевом свободном лонгсливе и кроссовках в тон. При этом знаменитость отказалась от макияжа и распустила длинные светлые волосы.

В качестве аксессуара она выбрала вместительную сумку-шопер из ткани. Кроме того, в руках Бюндхен держала телефон.

В феврале Жизель Бюндхен снялась в наряде с декольте до талии. Манекенщица продемонстрировала наряды из весенней коллекции одежды французского бренда Balmain.

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      Екатерина Ештокина
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