Папарацци сняли 43-летнюю Жизель Бюндхен без косметики

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен попала в объективы папарацци с естественной внешностью без косметики. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

43-летнюю манекенщицу заметили в Майами, когда она шла в тренажерный зал. На размещенных кадрах звезда предстала в облегающих серых лосинах, бежевом свободном лонгсливе и кроссовках в тон. При этом знаменитость отказалась от макияжа и распустила длинные светлые волосы.

В качестве аксессуара она выбрала вместительную сумку-шопер из ткани. Кроме того, в руках Бюндхен держала телефон.

В феврале Жизель Бюндхен снялась в наряде с декольте до талии. Манекенщица продемонстрировала наряды из весенней коллекции одежды французского бренда Balmain.