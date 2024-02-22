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04:00, 22 февраля 2024Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен снялась в наряде с декольте до талии

Фото: Rafael Pavarotti / @gisele

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для рекламной кампании французского бренда Balmain. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя манекенщица продемонстрировала наряды из весенней коллекции марки. Так, на одном из кадров она предстала перед камерой в ярко-зеленом комбинезоне с мини-шортами и объемной вышивкой. При этом предмет гардероба был оформлен декольте до талии, которое обнажало часть груди.

Кроме того, знаменитость примерила три мини-платья с глубокими вырезами, также подчеркивающими ее бюст. Известно, что автором снимков стал фэшн-фотограф Рафаэл Паваротти.

Ранее в феврале Жизель Бюндхен также снялась в прозрачной бежевой юбке для рекламной кампании французского бренда Alaia.

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      Карина Черных
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