43-летняя Жизель Бюндхен снялась в наряде с декольте до талии

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для рекламной кампании французского бренда Balmain. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя манекенщица продемонстрировала наряды из весенней коллекции марки. Так, на одном из кадров она предстала перед камерой в ярко-зеленом комбинезоне с мини-шортами и объемной вышивкой. При этом предмет гардероба был оформлен декольте до талии, которое обнажало часть груди.

Кроме того, знаменитость примерила три мини-платья с глубокими вырезами, также подчеркивающими ее бюст. Известно, что автором снимков стал фэшн-фотограф Рафаэл Паваротти.

Ранее в феврале Жизель Бюндхен также снялась в прозрачной бежевой юбке для рекламной кампании французского бренда Alaia.