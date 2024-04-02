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10:20, 2 апреля 2024Ценности

46-летняя Анна Семенович в наряде с откровенным декольте прошлась перед камерой

46-летняя певица Анна Семенович в расстегнутой рубашке прошлась перед камерой

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович в откровенном наряде прошлась перед камерой. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в черном брючном костюме с расстегнутым пиджаком и белой рубашке с глубоким декольте. Так, вырез обнажал часть груди певицы в кружевном бюстгальтере.

Кроме того, исполнительница примерила остроносые туфли на каблуках и распустила уложенные волнами волосы.

В марте Анна Семенович ответила на слухи о пластических операциях. Так, она рассказала, меняла ли звезда форму носа с помощью хирургического вмешательства.

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      Карина Черных
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