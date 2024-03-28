46-летняя Анна Семенович ответила на слухи о пластике

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на слухи о пластических операциях. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница разместила снимок из своего детства. При этом она решила ответить на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, меняла ли звезда форму носа с помощью хирургического вмешательства.

«Все свое. Вот мне интересно, почему люди, если видят что-то красивое в другом человеке, то они считают, что это пластика? Просто от природы у людей не бывает красивых носов?» — иронично ответила Семенович.

Ранее в марте Анна Семенович раскрыла секрет молодости. Звезда рассказала, что делала вакуумную чистку лица и процедуру BBL. Коме того, специалист проводил знаменитости микротоки.