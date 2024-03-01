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09:56, 1 марта 2024Ценности

45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла секрет молодости на новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница предстала, лежа на кушетке в медицинской шапке в кабинете косметолога. Звезда рассказала, что намерена сделать вакуумную чистку лица и процедуру BBL. «Дает моментальный эффект лифтинга и увлажнения», — пояснила артистка.

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Помимо этого, на размещенных кадрах знаменитость показала, как к ее телу прикрепили датчики. По ее словам, специалист также собирался проводить микротоки.

Среди прочего, в ролике Семенович также продемонстрировала свой внешний вид во время и после окрашивания волос.

Ранее в феврале Анна Семенович показала видео из ванны. Помимо этого, звезда нанесла на лицо маску и собрала волосы в пучок.

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      Екатерина Ештокина
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