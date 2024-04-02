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18:06, 2 апреля 2024Ценности

47-летняя Шакира снялась в откровенных нарядах для журнала

47-летняя певица Шакира снялась в откровенных нарядах для журнала Allure

Фото: Emmanuel Monsalve / @allure / @shakira

Колумбийская певица Шакира приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Allure. Соответствующие снимки и интервью звезды опубликованы на сайте издания.

47-летняя поп-исполнительница предстала перед фотографом Эммануэлем Монсальве в белом купальнике Jade, колготках Hanro того же цвета и туфлях на каблуках люксового бренда Gianvito Rossi. Завершали образ знаменитости солнцезащитные очки Versace. На другом кадре она позировала в оголяющем тело наряде, а именно топе Luar и шортах Area.

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Стилистом съемки выступила Шибон Кеннеди. Шакира также снялась для обложки упомянутого журнала.

В марте Шакира показала откровенные фото с пляжа. Тогда певица снялась в бикини коричневого оттенка, которое было украшено длинной бахромой с бусинами. При этом она надела топ на широких бретелях и трусы с заниженной талией, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

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      Карина Черных
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