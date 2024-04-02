61-летняя жена Александра Малинина показала фигуру в купальнике

61-летняя жена Александра Малинина Эмма показала фигуру в купальнике

Российский врач Эмма Малинина показала фигуру в откровенном образе и поделилась секретами красивого взросления. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя жена певца Александра Малинина позировала перед фотографом в купальнике черного цвета. Доктора запечатлели у бассейна в солнцезащитных очках. На размещенном снимке видно, что волосы она собрала в пучок, а от макияжа, головного убора и других аксессуаров отказалась.

В описании к публикации знаменитость раскрыла подробности ухода за телом. «Венозный уход — один из моих секретов красивого взросления, который помогает сохранять вены в хорошем состоянии. Предпочитаю кремы для ног с медицинским акцентом (стимулирующие, тонизирующие, охлаждающие, успокаивающие), а не антицеллюлитные. Еще обожаю массажные щетки, которые надеваются на руку. Прекрасно подходят для скраба или просто массажа», — заявила она.

Ранее 43-летняя звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева похвасталась фигурой после пластики. Российская актриса предстала в облегающем платье персикового оттенка, декорированном воланом вдоль всей длины.