78-летний актер «Охотников за привидениями» раскрыл секрет моложавой внешности

Популярный американский актер Эрни Хадсон раскрыл секрет моложавой внешности. Соответствующий комментарий публикует People.

По его словам, он всегда был в хорошей форме, но это почти никто не замечал. «Но обычно, когда я провожу пресс-конференции, то нахожусь в костюме или спортивной куртке», — пояснил он и добавил, что на премьере «Охотников за привидениями» ему пришлось снять пиджак из-за пятна.

78-летний артист рассказал, что его карьера не заключалась в сосредоточении внимания на своей физической форме. Однако, когда ему исполнилось 70, он заметил, что жир стал больше и быстрее накапливаться в нижней части живота. В связи с этим Хадсон решил посещать тренажерный зал три раза в неделю, а также записаться на индивидуальные занятия с тренером по пилатесу. Кроме того, он признался, что старается ежедневно совершать не менее 10 тысяч шагов.

В марте Эрни Хадсон удивил фанатов моложавой внешностью на новом фото. Тогда актер поделился в своих соцсетях снимком с премьеры фильма. На размещенном кадре знаменитость предстал в черной облегающей футболке, синих джинсах и коричневых кожаных кроссовках на белой подошве.