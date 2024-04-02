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17:30, 2 апреля 2024Ценности

78-летний актер «Охотников за привидениями» раскрыл секрет моложавой внешности

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Популярный американский актер Эрни Хадсон раскрыл секрет моложавой внешности. Соответствующий комментарий публикует People.

По его словам, он всегда был в хорошей форме, но это почти никто не замечал. «Но обычно, когда я провожу пресс-конференции, то нахожусь в костюме или спортивной куртке», — пояснил он и добавил, что на премьере «Охотников за привидениями» ему пришлось снять пиджак из-за пятна.

78-летний артист рассказал, что его карьера не заключалась в сосредоточении внимания на своей физической форме. Однако, когда ему исполнилось 70, он заметил, что жир стал больше и быстрее накапливаться в нижней части живота. В связи с этим Хадсон решил посещать тренажерный зал три раза в неделю, а также записаться на индивидуальные занятия с тренером по пилатесу. Кроме того, он признался, что старается ежедневно совершать не менее 10 тысяч шагов.

В марте Эрни Хадсон удивил фанатов моложавой внешностью на новом фото. Тогда актер поделился в своих соцсетях снимком с премьеры фильма. На размещенном кадре знаменитость предстал в черной облегающей футболке, синих джинсах и коричневых кожаных кроссовках на белой подошве.

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      Мария Винар
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