Названо число проданных с начала года новых машин в России

РБК: за I квартал 2024 года в России было продано около 365 тыс. новых машин

В первом квартале 2024 года продажи легковых автомобилей выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такое число называет РБК.

Уточняется, что с начала текущего года было продано уже около 356 тысяч легковых машин, в то время как за период с января по март в прошлом году — 171,3 тысяч. Как отметила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк, основной причиной спроса могла стать новая схема расчета утилизационного сбора, начавшая свое действие с 1 апреля. При этом основная доля продаж приходится на автомобили китайских брендов, добавил замгендиректора ГК «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

С 1 апреля изменился порядок расчета утилизационного сбора. Сообщалось, что теперь больше нет возможности ввозить новые автомобили с оформлением на физлиц без уплаты дополнительных платежей.