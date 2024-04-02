Байден обеспокоился поддержкой России Китаем
Президент США Джо Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность тем, что Китай поддерживает Россию и специальную военную операцию (СВО). Об этом в ходе брифинга сообщила высокопоставленная представительница американской администрации, передает ТАСС.
По словам чиновницы, также Байден заявил об обеспокоенности усилиями, которые предпринимает Пекин, чтобы помочь России восстановить военно-промышленный комплекс (ВПК).
«Россия, в частности, была темой наших дипломатических переговоров с КНР с самого начала [конфликта на Украине]», — указала она, подчеркнув, что особое внимание уделялось предоставлению летальной помощи и возможности применения ядерного оружия на Украине.
Представительница администрации президента США отметила, что США наблюдали, как Китай начал помогать в восстановлении. ВПК, якобы сглаживая последствия от западных санкционных ограничений и оказывая помощь в поставке необходимых компонентов.
Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Лидеры провели откровенный и углубленный обмен мнениями относительно двухсторонних отношений. Кроме того, Байден и Си Цзиньпин обсудили актуальные для обеих сторон вопросы.
Так, Си Цзиньпин предупредил, что Китай не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран.