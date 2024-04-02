Байден обеспокоился поддержкой России Китаем

Байден в беседе с Си Цзиньпином выразил обеспокоенность поддержкой России Китаем

Президент США Джо Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность тем, что Китай поддерживает Россию и специальную военную операцию (СВО). Об этом в ходе брифинга сообщила высокопоставленная представительница американской администрации, передает ТАСС.

По словам чиновницы, также Байден заявил об обеспокоенности усилиями, которые предпринимает Пекин, чтобы помочь России восстановить военно-промышленный комплекс (ВПК).

«Россия, в частности, была темой наших дипломатических переговоров с КНР с самого начала [конфликта на Украине]», — указала она, подчеркнув, что особое внимание уделялось предоставлению летальной помощи и возможности применения ядерного оружия на Украине.

Представительница администрации президента США отметила, что США наблюдали, как Китай начал помогать в восстановлении. ВПК, якобы сглаживая последствия от западных санкционных ограничений и оказывая помощь в поставке необходимых компонентов.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Лидеры провели откровенный и углубленный обмен мнениями относительно двухсторонних отношений. Кроме того, Байден и Си Цзиньпин обсудили актуальные для обеих сторон вопросы.

Так, Си Цзиньпин предупредил, что Китай не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран.