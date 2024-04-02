Белый дом подтвердил гибель американца от удара Израиля по Газе

Белый дом: при ударе Израиля по Газе погиб американец с двойным гражданством

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби подтвердил гибель американца от удара Израиля по сотрудникам НКО «Всемирная центральная кухня» в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее НКО сообщала, что среди погибших были в том числе граждане Австралии, Польши, Великобритании, Соединенных Штатов и Палестины.

«Я могу подтвердить, что один из них был американским гражданином с двойным гражданством», — отметил Кирби.

Ранее немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германии необходимо ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за ситуации в секторе Газа, а также атак на соседние страны Ближнего Востока. Она также напомнила, что бундестаг на следующей неделе проведет голосование о прекращении поставок вооружений Израилю.