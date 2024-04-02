В Германии призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Политик Вагенкнехт призвала ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Германии необходимо ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за ситуации в секторе Газа, а также атак на соседние страны Ближнего Востока. Об этом заявила немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт, передает DPA.

«Это глубоко лицемерно, когда, с одной стороны, организуется международная гуманитарная помощь, а, с другой стороны, западные государства поставляют оружие (...) Это, по крайней мере, косвенная причастность израильского правительства к военным преступлениям», — рассказала политик.

Вагенкнехт также напомнила, что бундестаг проведет голосование на следующей неделе о прекращении поставок вооружений Израилю. Она также указала, что Израиль нарушает нормы международного права и игнорирует призывы о прекращении огня.

Ранее Вагенкнехт призвала страны Запада прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и предложила начать переговоры с Россией. Она также подчеркнула, что ее возмущает отказ немецкого правительства от диалога с Москвой.