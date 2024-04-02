Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 2 апреля 2024Мир

В Германии призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Политик Вагенкнехт призвала ввести эмбарго на поставки оружия Израилю
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германии необходимо ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за ситуации в секторе Газа, а также атак на соседние страны Ближнего Востока. Об этом заявила немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт, передает DPA.

«Это глубоко лицемерно, когда, с одной стороны, организуется международная гуманитарная помощь, а, с другой стороны, западные государства поставляют оружие (...) Это, по крайней мере, косвенная причастность израильского правительства к военным преступлениям», — рассказала политик.

Вагенкнехт также напомнила, что бундестаг проведет голосование на следующей неделе о прекращении поставок вооружений Израилю. Она также указала, что Израиль нарушает нормы международного права и игнорирует призывы о прекращении огня.

Ранее Вагенкнехт призвала страны Запада прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и предложила начать переговоры с Россией. Она также подчеркнула, что ее возмущает отказ немецкого правительства от диалога с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

      Число жертв израильского удара по посольству Ирана в Сирии выросло

      Путин призвал сотрудников МВД работать в близких к военному времени условиях

      «Калашников» показал применение «Куба» на видео

      Полковник рассказал об использовании ИИ в оружии России и Украины

      Путин дал оценку актуальным событиям в России в исторической перспективе

      Украина выделила дополнительные деньги на укрепления

      Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО

      Орбакайте покинула США после скандала с выступлением

      Известная российская актриса назвала лучший город мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше