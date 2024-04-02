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12:41, 2 апреля 2024Ценности

Бритни Спирс призналась в ненависти к своей внешности

Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс призналась в ненависти к своей внешности. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратили внимание журналисты Daily Mail.

42-летняя певица поделилась снимком (на момент написания новости он был удален), на котором запечатлела себя, лежа на кровати. В описании к посту знаменитость рассказала, что недавно обновила цвет волос. Однако, по ее словам, она очень сожалеет об этом. «Я всегда хотела, чтобы мои волосы были белыми, светлыми. И что ж — я сделала это и теперь ненавижу их. Они на самом деле слишком белые, так что завтра исправлю», — заявила звезда.

При этом Спирс рассказала, что прибегла к косметологическим процедурам. «Я не очень хорошо ухаживаю за собой. Я не красила ногти уже два месяца, а свою первую лазерную обработку лица я сделала всего неделю назад. Это немного больно», — поделилась она своими переживаниями с подписчиками.

В марте сообщалось, что аукционный дом Goldin Auctions попытается продать культовую вещь из гардероба Бритни Спирс за два миллиона рублей. Речь шла о кроп-топе серебристого цвета, оформленном мелкими пайетками и длинными подвесками. Известно, что данную вещь певица носила в 2012 году на телевизионном шоу The X Factor.

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      Мария Винар
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