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10:17, 2 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего российского полицейского осудили условно за разглашение гостайны

В Кузбассе суд вынес приговор экс-полицейскому за разглашение гостайны

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кузбассе суд приговорил к одному году лишения свободы условно бывшего полицейского за разглашение гостайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Экс-правоохранитель признан виновным по части 1 статьи 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ. Ему назначен двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, предостережение также объявили двум сотрудникам одной из угольных компаний Кемеровской области. Другие подробности дела не раскрываются.

Ранее стало известно, что в Ростовской области суд приговорил бывшего полицейского к двум годам колонии общего режима за разглашение государственной тайны. Начальник отделения №2 Межрайонного отдела №2 Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области Александр Стратонов предоставил бизнесмену, у которого не было допуска к тайне, результаты проводимых полицией секретных оперативно-разыскных мероприятий.

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      Екатерина Кашурникова
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