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12:42, 2 апреля 2024Россия

Число пострадавших при атаке беспилотников на Татарстан резко увеличилось

РБК: число пострадавших при атаке беспилотников на Татарстан достигло 12

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана достигло 12. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Отмечается, что данные предоставлены Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС). Все пострадавшие являются студентами «Алабуга политех», добавили в ЕДДС.

Также эту информацию подтверждает ТАСС. «Двенадцать человек [пострадали]», — приводит агентство слова представителя ЕДДС.

Украинские беспилотники впервые с начала специальной военной операции атаковали Татарстан утром 2 апреля. Три дрона нанесли удары по территории предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Один атаковал завод, еще два упали на общежитие политехнического колледжа.

Изначально сообщалось о семи пострадавших, троих госпитализировали.

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      Никита Абрамов
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