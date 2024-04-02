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20:00, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер пережил паническую атаку на съемках шоу для НТВ

Блогер Давид Манукян рассказал, что пережил паническую атаку на съемках «Маски»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский блогер и рэпер Давид Манукян, известный как Дава, пережил паническую атаку на съемках шоу «Маска» для канала НТВ. Об этом он рассказал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дава отметил, что в маске, в которой он выступал в проекте, было тяжело дышать. «Все маски разные, в этот раз мне попалась очень плотная. Когда выходил в первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться», — заявил он.

Блогер также рассказал, что на съемки одного выпуска выделяется один день. Съемки могут идти до поздней ночи, добавил он.

При этом репетиции выступлений, по словам Манукяна, также проходят в маске. «У работников есть контракты на конфиденциальность, но все равно артист без маски не выходит», — пояснил он.

Ранее на тяжелые условия «Маски» пожаловалась певица Диана Анкудинова. Участница проекта заявила, что ей было сложно двигаться в костюме.

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      Маргарита Щигарева
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