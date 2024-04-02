Десять вагонов грузового поезда разбросало по путям в Подмосковье

В Дмитрове Московской области десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе Дмитрова Московской области. Видео последствий аварии публикует Telegram-канал «112».

На выложенных порталом кадрах видно, что вагоны буквально разбросало по путям, стенки части из них из-за аварии оказались выкручены и погнуты. По данным «112», причиной происшествия стало размытие насыпи из-за потепления.

Бригады техников уже занимаются восстановлением движения.

Ранее, в феврале 2024 года, два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста. Пострадавших выявлено не было, с рельсов сошли десять порожних вагонов грузового поезда.