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06:54, 2 апреля 2024Мир

Дипломат назвал страх НАТО из-за СВО

Дипломат Гаврилов: НАТО опасается достижения Россией целей спецоперации

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал серьезным страхом НАТО достижение РФ целей специальной военной операции (СВО). Другим поводом для беспокойства Североатлантического альянса являются неудачные попытки добиться ослабления России, объяснил дипломат в разговоре с РИА Новости.

«Остается надеяться, что и народ Украины осознает: его бессовестно используют в качестве "дешевого" инструмента для реализации глобалистских планов Запада», — высказался Гаврилов.

Ранее Гаврилов заявил, что Россия в ходе СВО на Украине развеяла миф о превосходстве западных военных стандартов. По его словам, применение Киевом западного оружия и следование Вооруженными силами Украины (ВСУ) якобы передовых методов планирования операций оказалось неспособно обеспечить превосходство на поле боя.

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      Маргарита Пименова
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