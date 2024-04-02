Дипломат назвал страх НАТО из-за СВО

Дипломат Гаврилов: НАТО опасается достижения Россией целей спецоперации

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал серьезным страхом НАТО достижение РФ целей специальной военной операции (СВО). Другим поводом для беспокойства Североатлантического альянса являются неудачные попытки добиться ослабления России, объяснил дипломат в разговоре с РИА Новости.

«Остается надеяться, что и народ Украины осознает: его бессовестно используют в качестве "дешевого" инструмента для реализации глобалистских планов Запада», — высказался Гаврилов.

Ранее Гаврилов заявил, что Россия в ходе СВО на Украине развеяла миф о превосходстве западных военных стандартов. По его словам, применение Киевом западного оружия и следование Вооруженными силами Украины (ВСУ) якобы передовых методов планирования операций оказалось неспособно обеспечить превосходство на поле боя.