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05:44, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

В МИД рассказали о развеянном Россией мифе на Украине

Дипломат Гаврилов: РФ развеяла миф о превосходстве западных военных стандартов

Фото: Алексей Майшев /: РИА Новости

Россия в ходе спецоперации на Украине развеяла миф о превосходстве западных военных стандартов. Об этом РИА Новости рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат отметил, что использование Киевом западного вооружения и следование Вооруженными силами Украины (ВСУ) якобы передовых натовских методов планирования операций оказалось неспособно обеспечить превосходство на поле боя. Он добавил, что для российского оружия на поле боя не нашлось «ничего уникального и неуязвимого». Даже советская техника оказалась способна сжигать американские, немецкие и британские танки, что привело к падению акций производителей западной бронетехники.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что Запад не ожидал быстрого уничтожения переданной ВСУ техники на Украине. Он подчеркнул, что объемы поставок Киеву уменьшаются на фоне сокращения производственного потенциала страны.

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      Марина Совина
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