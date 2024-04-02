ФСБ задержала россиянина за организацию канала незаконной миграции

ФСБ задержала жителя Брянска за организацию незаконного въезда 4 граждан Украины

Сотрудники управления ФСБ по Брянской области совместно с коллегами из Пограничного управления ведомства задержали местного жителя, который организовал незаконный въезд граждан Украины на территорию России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным ФСБ, в январе текущего года россиянин при содействии неустановленных лиц организовал незаконный въезд для четырех граждан Украины вне пунктов пропуска. При пересечении границы он вместе с иностранцами был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

За организацию канала незаконной миграции в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ в Нижнем Новгороде уличили заместителя начальника тыла управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в получении откатов. Полицейский был задержан при получении денег, в настоящее время он заключен под стражу.