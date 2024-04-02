ФСБ поймала тыловика МВД на откатах

В Нижнем Новгороде ФСБ задержала замначальника тыла МВД по ПФО

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ уличили в получении откатов заместителя начальника тыла управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Полицейский задержан при получении денег. По данным спецслужб, вознаграждение в сумме 190 тысяч рублей предназначалось за содействие директору подрядной организации с заключением госконтрактов. Возбуждено уголовное дело. Силовики устанавливают сообщников подозреваемого тыловика.

Следствие считает, что офицер получал откаты с 2019 по 2023 год, оказывая компаниям покровительство и предоставляя им договоры на обслуживание и ремонт плавсредств, находящихся на балансе МВД, пишет Telegram-канал Mash. Хотя у подрядчиков не было разрешений на такие работы, тыловик оплачивал из бюджета их услуги.

В настоящее время он заключен под стражу. Следователи проводят обыски и допросы.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину по делу о превышении должностных полномочий. В ее кабинете прошел обыск.