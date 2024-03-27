Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:48, 27 марта 2024Силовые структуры

Замруководителя ФТС России Елену Ягодкину отправили в СИЗО

Замруководителя ФТС России Ягодкину арестовали по делу о превышении полномочий
Елена Ягодкина

Елена Ягодкина. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 27 марта, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Басманный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу и отправил ее в СИЗО на два месяца — до 26 мая. Замруководителя ФТС задержали 26 марта сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В ее кабинете прошел обыск.

Позже ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила официальный ответ Британии по делу Скрипалей. Что Лондон рассказал об их судьбе?

      В Нидерландах прояснили ситуацию с экстрадицией легионера «Спартака»

      Песков высказался об официальной версии по теракту в «Крокусе»

      В Британии заявили о мощных ударах России по ВСУ

      Путин назвал культуру духовным каркасом народа

      Женщины, худеющие с помощью популярного препарата, начали массово беременеть. Почему это происходит?

      Россиянам раскрыли способ найти идеального партнера

      Россиянин прописал в своей квартире десятки мигрантов и поплатился за это

      В «самой красивой деревне России» открыли уникальный банк и необычную почту

      Неизвестный счастливчик выиграл 1,13 миллиарда долларов в лотерею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше