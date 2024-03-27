Замруководителя ФТС России Елену Ягодкину отправили в СИЗО

Замруководителя ФТС России Ягодкину арестовали по делу о превышении полномочий

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 27 марта, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Басманный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу и отправил ее в СИЗО на два месяца — до 26 мая. Замруководителя ФТС задержали 26 марта сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В ее кабинете прошел обыск.

Позже ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.