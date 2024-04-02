Гарик Харламов появится в «Простоквашино»

Гарик Харламов озвучит Бульдога в мультсериале «Простоквашино»

Российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов появится в российском мультсериале «Простоквашино». Об этом пишет РИА Новости.

Шоумен получил камео в одном из эпизодов проекта — он появится в образе Бульдога. «Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов – его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни», — сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По сюжету Шарик знакомится с персонажем Харламова в интернете, после чего отправляется с ним на встречу вместе с Котом Матроскиным.

Ранее сообщалось, что российский музыкант и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал персонажем в одной из серий «Простоквашино».

Гарик Харламов — псевдоним комика. Также резидент Comedy Club иногда использует сценическое имя Бульдог. Реальное имя — Игорь Харламов.