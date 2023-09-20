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14:16, 20 сентября 2023Культура

Солист «Руки Вверх!» Жуков появится в новом «Простоквашино»

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет героем мультсериала «Простоквашино»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский музыкант и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет персонажем в одной из серий нового, пятого, сезона мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

Кроме появления камео в продолжении «Простоквашино», Жуков исполнит «Гимн Простоквашино». Отмечается, что сын артиста Энджел Жуков озвучит главного героя — Дядю Федора.

«У меня появилась возможность вернуться в детство и подарить это прекрасное ощущение всем поклонникам "Простоквашино". До сих пор не верится, что могу себя увидеть в любимом мультфильме и что голосом моего сына говорит теперь один из популярных мультгероев», — заявил солист «Руки Вверх!».

Первые четыре серии пятого сезона «Простоквашино» станут доступны 25 сентября в Okko и «Мультиландии». В конце сентября новые эпизоды выйдут в эфире телеканала СТС.

Ранее в сентябре стало известно, что 47-летний Сергей Жуков станет отцом в пятый раз. Жена исполнителя Регина Бурд появилась на премьере фильма «Чувства Анны» с округлившимся животом.

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    Сергей Равин
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