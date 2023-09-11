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16:17, 11 сентября 2023Культура

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

47-летний российский музыкант и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз. Об этом сообщает StarHit.

37-летняя супруга исполнителя Регина Бурд появилась на премьере фильма «Чувства Анны» с округлившимся животом. О сроке беременности и поле будущего ребенка не сообщается.

Бурд и Жуков поженились в 2007 году. В браке у пары родились трое детей. Сейчас солист «Руки Вверх!» воспитывает 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. У певца также есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.

«Звук Медиа» добавляет, что ранее Жуков признавался в том, что его младшие дети просили родителей родить им еще брата или сестру.

В конце августа британская певица Адель во время разговора с поклонниками на шоу в Лас-Вегасе заявила о желании и готовности снова стать матерью.

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    Анастасия Астахова
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