Генерал ВСУ указал на тяжелое положение украинской армии под Часовым Яром

Генерал ВСУ Кривонос: для ВСУ под Часовым Яром сложилась очень опасная ситуация

Из-за увеличения интенсивности российского наступления для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром сложилась очень опасная ситуация. На тяжелое положение украинской армии указал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, сообщает РИА Новости.

«Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что из-за российского наступления ВСУ несут высокие потери, и призвал готовиться к боям за Харьков.

Ранее опасность российских ударов по инфраструктуре для украинской армии объяснил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По словам военного, атаки по объектам электрогенерации лишают ВСУ возможности подвоза стратегических резервов.