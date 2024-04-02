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14:23, 2 апреля 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ объяснил опасность российских ударов по инфраструктуре для ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: удары по инфраструктуре Украины лишают ВСУ резервов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре лишают украинскую армию возможности подвоза стратегических резервов. Так опасность российских атак по объектам электрогенерации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Для чего это (ракетные удары, — примеч. "Ленты.ру") делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы [на передовую]», — приводятся в публикации слова военного.

Экс-полковник пояснил, что благодаря атакам из строя выходят средства доставки подкрепления на фронт, в первую очередь страдают железные дороги.

Ранее ракетным ударом был уничтожен критический важный для ВСУ мост в Гуляйполе. По оценкам экспертов, объект не получится восстановить в краткосрочной перспективе.

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      Глеб Палехов
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