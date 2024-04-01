Критически важный для ВСУ мост в Запорожье оказалось невозможно восстановить

Рогов: уничтоженный в Гуляйполе мост, важный для ВСУ, невозможно восстановить

Критический важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтоженный мост в Гуляйполе в краткосрочной перспективе оказалось невозможно восстановить. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мост в краткосрочной перспективе восстановлению не подлежит. Разрушены не только пролеты, но и две опоры на одном из берегов», — передаются в публикации слова Рогова.

Он добавил, что разрушение инфраструктурного объекта ставит под вопрос дальнейшее снабжение группировок ВСУ, которые находятся в Запорожье.

Об уничтожении моста в Гуляйполе стало известно 1 апреля. Сообщалось, что удар был нанесен силами группировки «Восток» и 11-й воздушной армии Вооруженных сил России.