Генсек НАТО захотел выделить Украине военную помощь в 100 миллиардов долларов

Bloomberg: Столтенберг предложит создать фонд в 100 млрд долларов для помощи ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит создать фонд в 100 миллиардов долларов для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение пяти лет. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Генсек также выступит с инициативой по передаче под контроль НАТО управления контактной группой, «которая координирует поставки оружия на Украину примерно 50 странами» (формат «Рамштайн» — прим. «Ленты.ру»).

Голосование по предложению Столтенберга планируется провести в июле во время саммита НАТО в Вашингтоне. Для реализации инициативы ее должны будут одобрить все 32 члена Североатлантического альянса.