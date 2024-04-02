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19:19, 2 апреля 2024Мир

Генсек НАТО захотел выделить Украине военную помощь в 100 миллиардов долларов

Bloomberg: Столтенберг предложит создать фонд в 100 млрд долларов для помощи ВСУ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит создать фонд в 100 миллиардов долларов для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение пяти лет. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Генсек также выступит с инициативой по передаче под контроль НАТО управления контактной группой, «которая координирует поставки оружия на Украину примерно 50 странами» (формат «Рамштайн» — прим. «Ленты.ру»).

Голосование по предложению Столтенберга планируется провести в июле во время саммита НАТО в Вашингтоне. Для реализации инициативы ее должны будут одобрить все 32 члена Североатлантического альянса.

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      Лина Пивоварова
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