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12:19, 2 апреля 2024Ценности

Гоар Аветисян показала растяжки на животе

Фото: @goar_avetisyan

Популярный визажист Гоар Аветисян показала особенности своей внешности. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в прямых голубых джинсах и укороченном сером свитере, который обнажал часть ее туловища. При этом она сняла крупным планом живот, на котором были видны растяжки.

«Твои особенности никак не влияют на твою красоту. И наоборот: ни один красивый фантик не имеет никакого смысла, если внутри нет света (...)», — подписала кадр автор поста.

В январе Гоар Аветисян показала внешность после набора веса и раскрыла план похудения.

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      Карина Черных
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