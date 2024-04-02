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07:04, 2 апреля 2024Забота о себе

Испытывающая омерзение от вида мужа женщина рассказала о жизни с ним

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Женщина, испытывающая омерзение от вида располневшего мужа, попросила совета в сети. Свой пост она опубликовала на форуме Reddit.

По словам женщины, за три года отношений мужчина располнел на 20 килограммов — до 150 килограммов. Она больше не находит его сексуально привлекательным и с трудом даже смотрит на него. «У него заметный и ужасный двойной подбородок, постоянная одышка. Я пишу, а он одевается и почти задыхается, ему тяжело натягивать одежду. Живот отвратительно торчит, будто пытается высунуться подальше, и трясется при ходьбе», — описала супруга женщина.

Либидо мужа при этом осталось на прежнем месте, и в последнее время она уворачивается от любых прикосновений, надеясь, что он поймет намек и начнет худеть. Кроме того, она подозревает, что вне дома, где пища относительно здоровая, супруг питается фастфудом. «Я не понимаю, как он мог дойти до этого. Я не могу представить, как он может смотреть в зеркало и думать о том, чтобы бежать в спортзал. Хуже и от того, что он больше ничего не делает, чтобы выглядеть хорошо: не расчесывается, не наряжается, не пользуется уходовыми средствами. Я могла забыть об этом, когда он был меньше, но теперь этому просто нет оправдания. У меня такое ощущение, будто я живу с непривлекательным соседом по комнате, который платит по счетам и пытается со мной переспать», — заключила она.

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Однако в комментариях к посту женщина не нашла поддержки. Ей указали на то, что не стоит надеяться на понимание намеков. «Ему абсолютно необходимо похудеть, но вам нужно повзрослеть и поговорить с ним об этом. К сожалению, он не изменится, если не захочет. Используйте мягкие слова и говорите об этом с точки зрения здоровья. Говорить ему, что вы считаете его отвратительным, не поможет», — написал один из комментаторов.

Ранее секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет 38-летней женщине, бросившей работу ради воспитания детей и теперь не находящей у мужа поддержки. Специалистка отметила, что муж, вероятно, тоже испытывает сильный стресс, а коммуникация в семье значительно нарушена.

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      Александра Лисица
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