Итальянская партия назвала недействительным соглашение с «Единой Россией»

Итальянская «Лига» назвала недействительным соглашение с «Единой Россией»

Итальянская партия «Лига», входящая в правящую коалицию, назвала недействительным соглашение от 2017 года с российской партией «Единая Россия», пишет агентство Ansa.

«Как неоднократно подчеркивалось, чисто политические намерения сотрудничества 2017 года между "Лигой" и "Единой Россией" больше не имеют силы после вторжения на Украину. Тем более что даже в предыдущие годы не было совместных инициатив», — заявили в партии.

Подчеркивается, что российская спецоперация полностью «изменила суждения» и политические отношения с Москвой, которая ранее была важным собеседником итальянского правительства.

Ранее Италия поддержала идею использования доходов от замороженного на Западе российского капитала для поддержки Украины.

