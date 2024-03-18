Италия поддержала идею использования доходов от изъятых активов России

МИД Италии поддержал идею использовать доходы от изъятых активов России

Италия поддерживает идею использования доходов от замороженного на Западе российского капитала для поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни, пишет РИА Новости.

По его словам, сначала российские активы рассматривались как средства для восстановления Украины. «Теперь посмотрим, возможно ли это с юридической точки зрения», — заявил глава МИД Италии. Он добавил, что такое решение страны Европейского союза (ЕС) должны принимать вместе.

Также Таяни сказал, что страна не против «использования как этих фондов, так и дополнительных прибылей». В то же время существуют юридические препятствия для этого. Он указал, что Италия не хотела бы возвращать эти средства уже после траты. «Но в принципе мы за то, чтобы поддерживать Украину еще и за счет использования дополнительных доходов от российских фондов», — заключил министр.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что представители МИД стран ЕС, возможно, будут готовы договориться об использовании замороженных активов России в понедельник, 18 марта. Незадолго до этого также канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин намерен использовать доходы от российских активов для дальнейшей поддержки Украины.

После начала спецоперации на Украине почти половина российских валютных резервов была заморожена на территории стран ЕС и «Большой семерки». На данный момент активы России оцениваются примерно в 300 миллиардов евро. В настоящее время около 200 миллиардов находятся в ЕС на счетах бельгийской Euroclear. В ЕС хотят использовать их для финансирования Украины. В качестве варианта вычленения средств рассматриваются доходы от российских активов.