Из-за удара Израиля по Газе погибли сотрудники гуманитарной организации

Семь сотрудников World Central Kitchen погибли из-за удара ЦАХАЛ по гумконвою

Семь сотрудников некоммерческой организации World Central Kitchen (WCK), предоставляющей продовольствие в зонах бедствий, погибли в результате удара Израиля по гумконвою в секторе Газа. Об этом сообщила организация на своем официальном сайте.

«Компания World Central Kitchen с огорчением сообщает, что семь членов нашей команды были убиты в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа», — указано в сообщении организации.

По словам WCK, удар по гуманитарному конвою был нанесен «несмотря на координацию действий с ЦАХАЛ», а также вопреки тому, что представители организации находились в «деконфликтной зоне» и передвигались на автомобилях с логотипом WCK.

Автоколонна была обстреляна, когда выезжала со склада в Дейр-эль-Балахе после разгрузки более 100 тонн продовольствия.

Генеральный директор World Central Kitchen Эрин Гор в публикации подчеркнула, что удар по гумконвою — «не только атака на WCK, но и атака на гуманитарные организации», действующие в условиях, в которых «продовольствие используется в качестве оружия войны».

19 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все население Газы испытывает острый голод, и призвал Израиль обеспечить жителям анклава доступ к гуманитарной помощи.