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09:42, 2 апреля 2024Ценности

Кэти Перри появилась на публике в прозрачном платье

Фото: Chris Pizzello / AP

Американская певица и актриса Кэти Перри появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

39-летняя знаменитость посетила церемонию вручения наград радиостанции iHeartRadio Music Awards 2024 в Лос-Анджелесе. Для мероприятия исполнительница выбрала прозрачное платье-сетку, сквозь ткань которого виднелся комплект нижнего белья черного цвета. При это можно заметить, что наряд оформлен красными лентами по бокам.

Звезда надела высокие черные кожаные сапоги и распустила волосы. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в стиле smoky eyes и накрасили губы розовой помадой.

В марте сообщалось, что Кэти Перри также появилась на премии Billboard Women in Music в откровенном образе. Тогда певица пришла на ковровую дорожку в красном костюме на шнуровке, состоявшем из корсета и юбки длины макси, открывающей голые ягодицы.

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      Мария Винар
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